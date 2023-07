Sims Limited (ASX : SGM), chef de file mondial de la durabilité et facilitateur de l’économie circulaire, annonce aujourd’hui son entrée dans la FTSE4Good Index Series.

Créée par le fournisseur mondial d’indices et de données FTSE Russell, la FTSE4Good Index Series est conçue pour mesurer la performance des entreprises démontrant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les indices FTSE4Good sont utilisés par un large éventail d’acteurs du marché pour créer et évaluer des fonds d’investissement responsables et d’autres produits. Les évaluations de FTSE Russell se basent sur la performance dans des domaines tels que la gouvernance d’entreprise, la santé et la sûreté, la lutte contre la corruption et le changement climatique. Les entreprises comprises dans la FTSE4Good Index Series répondent à divers critères ESG.

« Être inclus dans la FTSE4Good Index Series est une véritable reconnaissance de nos efforts continus pour exercer notre activité de manière sûre, durable, éthique et transparente », déclare Elise Gautier, responsable de la gestion des risques et de la durabilité du groupe. « Nous continuons à nous rapprocher de nos objectifs et à concrétiser nos ambitions dans les domaines environnemental, social et de gouvernance conformément à notre mission première : créer un monde sans déchets pour préserver la planète. »

Les objectifs de croissance stratégique de Sims Limited sont intégrés dans sa stratégie de durabilité, démontrant que son portefeuille peut générer de la croissance tout en permettant un avenir circulaire et sobre en carbone. Au cours de l’année, Sims Limited a réalisé d'importants progrès dans ses engagements, notamment le passage à l’électricité renouvelable pour ses sites en Amérique du Nord, la publication de son premier rapport sur la transparence fiscale et l’engagement en faveur de la Vision 40:40 pour un leadership équilibré entre les genres d’ici 2030.

L’inclusion dans la FTSE4Good Index Series consolide la reconnaissance du leadership de Sims Limited en matière de durabilité. Les accomplissements de la société en termes de durabilité ont également été reconnus par d’autres indices et classements de premier plan, tels que le DJSI Sustainability Index, CDP Climate leadership, la liste 2023 Financial Times Climate Leaders pour l'APAC, la liste Newsweek’s Most Responsible Companies pour l'Amérique, la liste Carbon Clean200 d'As You Sow, et la liste Corporate Knights Global100 des entreprises les plus durables.

Pour en savoir plus sur la façon dont Sims Limited génère une valeur sociale, environnementale et économique, consultez la FY22 Sustainability Reporting Suite de la société.

À propos de Sims Limited

Fondé en 1917, Sims Limited est un leader mondial de la durabilité et un catalyseur de l’économie circulaire qui emploie 4 400 personnes dans plus de 200 sites répartis dans 15 pays. Les actions ordinaires de la société sont négociées sur l'Australian Securities Exchange (ASX : SGM) et ses American Depositary Shares sont cotées sur le marché de gré à gré aux États-Unis (USOTC : SMSMY). L’objectif de créer un monde sans déchets pour préserver la planète est ce qui pousse l’entreprise à innover sans relâche et à proposer de nouvelles solutions dans l’économie circulaire pour les particuliers, les entreprises, les gouvernements et les collectivités du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.simsltd.com.

À propos du FTSE4Good

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

