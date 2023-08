Sims Limited s'occupe du recyclage des métaux et fournit des solutions circulaires pour la technologie. Les principales activités de la société comprennent l'achat, le traitement et la vente de métaux ferreux et non ferreux recyclés, et le soutien aux entreprises et aux centres de données dans la gestion des actifs physiques des technologies de l'information (TI) en fin de vie par la réutilisation, le redéploiement et le recyclage. Cela comprend les solutions d'élimination des actifs informatiques (ITAD) et de recyclage des déchets électroniques. Les segments Métal Amérique du Nord (NAM), Métal Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ) et Métal Royaume-Uni (UK) de la société sont engagés dans des fonctions de recyclage secondaire de métaux ferreux et non ferreux. Le segment Global Trading coordonne les ventes de cargaisons de métaux ferreux en vrac, les ventes de métaux non ferreux principalement en Chine et en Asie du Sud-Est, ainsi que les ventes de courtage pour le compte de tiers et de parties liées. Son segment SA Recycling (SAR) est engagé dans un investissement dans la coentreprise SA Recycling. Le secteur Sims Lifecycle Services (SLS) propose des solutions de recyclage électronique.

