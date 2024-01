Simulations Plus, Inc. annonce des changements de direction

Simulations Plus, Inc. a annoncé les changements de direction suivants à compter du 3 janvier 2024. Will Frederick, actuellement directeur financier, assume le rôle supplémentaire de directeur de l'exploitation en reconnaissance de son leadership opérationnel. M. Frederick occupe le poste de directeur financier depuis qu'il a rejoint Simulations Plus en décembre 2020. Dan Szot rejoint Simulations Plus en tant que directeur des recettes. Dans ce nouveau rôle, M. Szot supervise les équipes de vente et de marketing afin d'identifier les opportunités de ventes croisées et d'améliorer la productivité. M. Szot travaillait auparavant chez Dassault Systèmes où il occupait le poste de vice-président mondial des ventes et des opérations sur le terrain pour la marque BIOVIA. En plus de 20 ans dans l'industrie, M. Szot a acquis une vaste expérience dans toutes les phases du développement de médicaments au sein de grandes organisations, dans les domaines de la vente aux entreprises, de la recherche et des applications cliniques. M. Szot est rattaché à Shawn O'Connor, Chief Executive Officer. Josh Fohey passe du poste de vice-président du développement commercial à celui de premier vice-président des opérations. Dans ce rôle opérationnel clé, M. Fohey s'appuiera sur sa connaissance des clients pour assurer la direction de toutes les unités commerciales en soutenant les opérations de services axés sur le client, les opérations de produits et la gestion de la qualité. M. Fohey a rejoint Simulations Plus en 2019 en tant que directeur des opérations et a été promu vice-président des opérations en 2020. Avant de rejoindre Simulations Plus, il a occupé plusieurs fonctions opérationnelles, scientifiques et de développement commercial au cours de ses 14 années passées chez Covance. Dans ses nouvelles fonctions, M. Fohey rend compte à Will Frederick, directeur financier et directeur des opérations.

et chef de l'exploitation. Sandra Suarez-Sharp, Ph.D., actuellement vice-présidente des affaires réglementaires, est promue présidente des stratégies réglementaires. Le Dr Suarez-Sharp a rejoint Simulations Plus il y a plus de trois ans et a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'assistance réglementaire aux clients de l'entreprise. Avant de rejoindre Simulations Plus, le Dr Suarez-Sharp a mené une longue et fructueuse carrière au sein de la Food and Drug Administration, notamment dans les domaines de la biopharmaceutique, de la bioéquivalence et de la pharmacologie clinique. Dans son nouveau rôle, elle est responsable de l'expansion de l'unité commerciale Stratégies réglementaires de Simulations Plus, une composante en pleine croissance de l'offre globale de services de l'entreprise qui est essentielle pour aider les clients à déployer les logiciels et les services de Simulations Plus pour réussir sur le plan réglementaire. Le Dr Suarez-Sharp rend compte au PDG Shawn O'Connor.