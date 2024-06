Simulations Plus, Inc. est un fournisseur de logiciels et de services de modélisation et de simulation pour la découverte et le développement de médicaments, y compris la prédiction des propriétés des molécules en utilisant à la fois l'intelligence artificielle et la technologie basée sur les machines. Les segments de la société comprennent les logiciels et les services. Elle propose 12 produits logiciels pour la recherche et le développement pharmaceutiques : GastroPlus, DDDPlus, MembranePlus, DILIsym, NAFLDsym, ILDsym, IPFsym, RENAsym, MITOsym, MonolixSuite, ADMET Predictor et MedChem Designer. Ses services comprennent la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des populations, la pharmacologie quantitative des systèmes/la toxicologie quantitative des systèmes et la pharmacocinétique basée sur la physiologie. La société propose des services de conseil allant de la découverte précoce de médicaments au développement d'essais précliniques et cliniques, en passant par les soumissions réglementaires en vue de l'homologation des produits. Ses logiciels et ses services de conseil sont destinés à divers secteurs d'activité, notamment la biotechnologie et les cosmétiques.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés