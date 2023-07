Simulations Plus, Inc. est un développeur de logiciels de modélisation et de simulation pour la découverte et le développement de médicaments. La société permet de prédire les propriétés des molécules en utilisant à la fois l'intelligence artificielle (IA) et la technologie basée sur les machines. Elle propose également des services de conseil allant de la découverte précoce de médicaments au développement d'essais précliniques et cliniques, en passant par les demandes d'autorisation de mise sur le marché. Elle propose environ 13 produits logiciels pour la recherche et le développement pharmaceutiques, tels que GastroPlus, DDDPlus, MembranePlus, ADMET Predictor, MedChem Designer, DILIsym, NAFLDsym, ILDsym, IPFsym, RENAsym, MITOsym, MonolixSuite et PKPlus. Ses logiciels et ses services de conseil sont fournis aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, agrochimiques, cosmétiques et alimentaires, ainsi qu'aux agences universitaires et réglementaires du monde entier, qui les utilisent pour mener des recherches industrielles. Ses filiales comprennent Cognigen Corporation, DILIsym Services, Inc. et Lixoft.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés