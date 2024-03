Sinbon Electronics Co Ltd est une société basée à Taïwan qui se consacre principalement à la transformation et à la fabrication de groupes de fils de connexion et au commerce en agence de connecteurs. Ses principaux produits comprennent des câbles de connexion, des produits systèmes, des redresseurs de puissance, des câbles de transmission pour téléphones portables, des connecteurs pour téléphones portables, des antennes sans fil et des dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID). La société opère à travers trois secteurs d'activité. Le segment Wire Operation est engagé dans la fabrication et la vente de fils. Le secteur des composants électroniques vend des connecteurs et des composants électroniques. Le secteur des opérations de gestion est principalement engagé dans d'autres projets commerciaux et dans des activités de réinvestissement. Les produits sont utilisés dans les domaines de la santé, de l'automobile, de l'aviation, de l'énergie verte, des applications industrielles et des communications. La société est présente en Chine continentale, aux États-Unis, en Europe, à Taïwan et dans d'autres régions.

Secteur Equipements et pièces électroniques