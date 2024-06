Sinch AB figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de communication basés sur le cloud, dédiés aux entreprises et aux opérateurs de télécommunications mobiles. La CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de messagerie d'entreprise (65,7%) ; - vente de solutions et de services de communication voix et vidéo pour mobiles (22,1%). Sinch AB propose également des services de connectivité pour l'Internet des Objets ; - vente de solutions logicielles de communication (6,7%) : à destination des opérateurs de télécommunications. Le groupe propose également des services de mise à niveau et de maintenance des logiciels ; - prestations de services de messagerie électronique (5,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,4%), Amérique du Nord (53,6%), Asie-Pacifique (14%), Amérique latine (5,7%) et autres (3,3%).

Secteur Services et conseils en informatique