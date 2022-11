Malgré un futur économique incertain, une nouvelle étude confirme que les stratégies de marketing se concentreront sur les communications numériques en 2023

Un sondage de Mailjet by Sinch démontre que l'email marketing est considéré comme

le canal principal pour atteindre les clients durant une récession économique

SAN ANTONIO, Texas, États-Unis et STOCKHOLM, Suède – 10 novembre 2022 – Alors qu'une période d'incertitude économique se profile, une nouvelle étude de Mailjet by Sinch (Sinch AB (publ) – XSTO : SINCH) démontre que la plupart des entreprises n'envisagent pas de réduire leurs efforts de marketing en 2023. Plus de 1 300 professionnels (dont des marketeurs, des ingénieurs, des développeurs, des agents de support et toutes autres fonctions impliquant l'envoi d'emails) ont été interrogés. En France, 60 % des sondés s'attendent à maintenir, voire à augmenter, leur budget de marketing dans le cours de l'année à venir.

Parmi les marketeurs français interrogés, 46 % d'entre eux ont choisi l'emailing comme l'un des meilleurs canaux de communication, offrant un important retour sur investissement (ROI) pendant une récession. L'email marketing figure également comme première réponse chez tous les autres participants au sondage. En outre, 89 % des sondés français affirment que, dans les 12 prochains mois, leur investissement dans l'emailing augmentera ou restera le même qu'actuellement.

Mailjet by Sinch a conduit cette enquête à l'échelle mondiale pour offrir un éclairage sur la façon dont un ralentissement économique peut toucher les stratégies de marketing et de communication numérique. Quand on leur demande quels effets de la récession risquent d'influencer le plus négativement leur entreprise dans les 12 prochains mois, près de la moitié des sondés français (48 %) répondent l'inflation, 41 % répondent la réduction des dépenses de consommation, et 36 % répondent les coûts liés à l'énergie et au transport.

Pour réussir, il faut de bons résultats

En France, les sondés considérant leurs stratégies de communication numérique comme « réussies » étaient également les plus enclins à poursuivre leurs investissements dans le marketing. Plus de 71 % de ce segment a ainsi déclaré que leurs budgets de marketing augmenteraient ou resteraient inchangés. A contrario, les entreprises dont les stratégies de communication numérique ont été moins fructueuses sont également celles qui réduiront le plus la voilure des dépenses en marketing. Même en faisant abstraction des causes entraînant une baisse des performances du marketing de certaines entreprises, ces résultats soulignent la volatilité de la distribution des ressources en période d'instabilité économique : si les efforts de marketing n'offrent pas de résultats satisfaisants, certains décideurs auront tout simplement tendance à diminuer les budgets de marketing plutôt qu'adapter leur stratégie à la situation.

Quelques données supplémentaires tirées de l'étude :

41 % des sondés français estiment que la publicité traditionnelle (affichage, radio et télévision) est le canal qui risque de voir les réductions budgétaires les plus importantes en 2023.

des sondés français estiment que la publicité traditionnelle (affichage, radio et télévision) est le canal qui risque de voir les réductions budgétaires les plus importantes en 2023. Alors que 32 % des sondés français considèrent la publicité en ligne comme une valeur ajoutée, 26 % d'entre eux estiment que ce canal pourrait aussi voir des baisses budgétaires en 2023.

des sondés français considèrent la publicité en ligne comme une valeur ajoutée, d'entre eux estiment que ce canal pourrait aussi voir des baisses budgétaires en 2023. En France, améliorer la fidélisation des clients (dans 43 % des cas) et renforcer la reconnaissance de marque (dans 41 % des cas) sont les actions présentant le plus d'opportunités de communication numérique durant un ralentissement économique.





« Comme le montrent les résultats de notre enquête, une stratégie de communication numérique solide peut faire la différence entre l'acquisition et la perte de clients face aux incertitudes économiques », déclare Will Conway, président de Sinch Email. « Plutôt que supprimer des canaux qui pourraient vous rapprocher de vos clients, préférez un changement de stratégies et d'allocation des budgets, pour vous concentrer sur les moyens de communication plébiscités par votre clientèle. Vous préserverez l'expérience et la loyauté de vos clients, ce qui donnera à votre entreprise un avantage compétitif non négligeable en période de récession, et qui durera même après cette période de troubles économiques. »

Vous pouvez télécharger l'intégralité de l'enquête, « Le rôle de l'emailing dans une économie en pleine évolution » ici .

À propos de Mailjet by Sinch

Partout dans le monde, plus de 40 000 entreprises utilisent Mailjet by Sinch pour nouer des relations toujours plus solides avec leurs clients et abonnés, et développent leurs activités grâce à l'email marketing. Des marques comme Microsoft, Air Liquide et My Little Paris font confiance à Mailjet pour envoyer des milliards d'emails chaque année. Mailjet associe un outil de conception d'emails intuitif en « drag-and-drop » à des fonctionnalités de délivrabilité faciles à prendre en main, pour aider les entreprises à créer et envoyer de beaux emails sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Pour plus d'informations, visitez mailjet.com/fr .

À propos de Sinch

Leader des communications basées dans le cloud, Sinch permet aux entreprises d'atteindre n'importe qui sur la planète, en quelques secondes, via messagerie mobile ou vocale, email ou appel vidéo. Plus de 150 000 entreprises, dont de grands groupes mondiaux et de nombreux opérateurs de téléphonie mobile, font appel à la plateforme technologique avancée de Sinch pour échanger avec leurs clients. Depuis sa fondation en 2008, grâce à une croissance accélérée, Sinch est une entreprise rentable. Son siège est situé à Stockholm, en Suède, mais l'entreprise est également présente dans plus de 60 pays. Ses actions s'échangent à la bourse de Stockholm : XSTO : SINCH. Plus d'informations sur notre site sinch.com .





Pour plus d'informations, merci de contacter :

Marcel Kay

Directeur des relations publiques

Marcel.Kay@sinch.com

