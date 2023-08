Sinclair, Inc. est une société de médias diversifiée et un fournisseur d'informations locales et de sports. L'activité principale de la société est d'engager les consommateurs sur de multiples plateformes avec des informations pertinentes et convaincantes, du divertissement et du contenu sportif, et de fournir aux annonceurs et aux entreprises les moyens et la valeur pour se connecter avec ses audiences de masse. La société possède, exploite et/ou fournit des services à environ 185 stations de télévision sur 86 marchés, affiliées à tous les principaux réseaux de diffusion ; elle possède Tennis Channel et les réseaux de multidiffusion Comet, Charge ! et TBD ; et elle possède et fournit des services à plus de 20 marques de réseaux sportifs régionaux. Le contenu de l'entreprise est diffusé par le biais de multiples plateformes, notamment par voie hertzienne, par des distributeurs de programmes vidéo multicanaux et par l'agrégateur de contenu d'actualités locales en continu, NewsON.

Secteur Diffusion