Sindh Modaraba Management Limited est une modaraba perpétuelle, polyvalente et multidimensionnelle qui fournit des facilités de financement conformes à la charia à des clients solvables. Les produits de la société comprennent la Murabaha, le Salam, l'Ijarah, la Moucharaka décroissante et le financement du logement. La Murabaha est un mode de financement islamique non participatif dans le cadre duquel la société vend l'actif requis par son client à ce dernier sur la base du coût majoré du bénéfice. Le Salam est un accord à court terme, dans lequel une institution financière effectue des paiements anticipés complets pour la livraison future d'une quantité spécifiée de marchandises à une date donnée. L'Ijarah est une transaction d'échange, dans laquelle l'usufruit d'un actif est transféré à un preneur à bail en échange d'un paiement, mais où la propriété de l'actif lui-même n'est pas transférée. Dans le contrat de Moucharaka décroissante, un financier et son client participent à la copropriété d'un bien ou d'un équipement. Le produit de financement du logement est basé sur le concept de la Moucharaka décroissante.

Secteur Services financiers aux entreprises