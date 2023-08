Sindhu Trade Links Limited est une société basée en Inde dont les activités principales sont le transport, le chargement et les services miniers ainsi que le commerce de pièces détachées, de carburant et de diesel à grande vitesse (HSD). Les secteurs d'activité de la société sont le transport et la logistique, le pétrole, les lubrifiants, les pièces détachées, les finances et les investissements, et la production d'électricité. Les filiales de la société comprennent Hari Bhoomi Communications Private Limited, Indus Automotives Private Limited, Sudha Bio Power Private Limited et Param Mitra Resources Pte. Ltd.

Secteur Frêt aérien et logistique