Sing Lee Software (Group) Limited a annoncé que M. Lo King Man avait démissionné de son poste de directeur non exécutif indépendant avec effet au 31 décembre 2023 afin de consacrer plus de temps à ses autres engagements professionnels. M. Lo a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'aucune question relative à sa démission ne devait être portée à l'attention des actionnaires de la société ou de la Bourse de Hong Kong. M. Lo King Man a démissionné de ses fonctions d'administrateur non exécutif indépendant, de membre du comité d'audit et de gestion des risques, de membre du comité des rémunérations et de membre du comité de nomination avec effet au 31 décembre 2023.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL À la suite de la démission de M. Lo, il cessera d'être membre du comité d'audit et de gestion des risques, du comité de nomination et du comité de rémunération du conseil d'administration à compter du 31 décembre 2023. Suite à la démission de M. Lo avec effet au 31 décembre 2023, (i) le conseil d'administration ne comprendra plus que deux administrateurs indépendants non exécutifs ; (ii) le conseil d'administration comprendra moins d'un tiers de membres indépendants non exécutifs ; et (iii) le comité d'audit et de gestion des risques ne comprendra plus que deux membres, aucun administrateur indépendant non exécutif n'ayant été nouvellement nommé pour combler les vacances susmentionnées d'ici au 31 décembre 2023. Dans ces circonstances, le nombre d'administrateurs indépendants non exécutifs au sein du conseil d'administration et le nombre de membres du comité d'audit et de gestion des risques seraient inférieurs aux exigences minimales énoncées respectivement dans les règles 5.05(1), 5.05A et 5.28 des règles régissant la cotation des titres sur le GEM de la Bourse.