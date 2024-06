Le ministère indien des affaires étrangères a déclaré que la paix à la frontière avec la Chine était essentielle pour que les relations se normalisent. Il a réagi vendredi à une information de Reuters selon laquelle New Delhi ne souhaitait pas reprendre les vols directs avec la Chine en raison d'une impasse à la frontière de l'Himalaya.

La Chine fait pression sur l'Inde pour qu'elle reprenne les vols directs de passagers après quatre ans d'interruption, mais New Delhi résiste alors que le conflit frontalier continue de peser sur les relations entre les deux pays les plus peuplés du monde, a rapporté l'agence Reuters jeudi.

Interrogé sur l'absence de vols directs, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Randhir Jaiswal, a déclaré que "la paix et la tranquillité à la frontière sont importantes" pour que les liens avec la Chine se normalisent. Il n'a pas donné plus de détails.

Les relations entre l'Inde et la Chine sont tendues depuis que la plus grande confrontation militaire depuis des décennies sur leur frontière himalayenne contestée a tué 20 soldats indiens et au moins quatre soldats chinois en juin 2020. Des milliers de soldats restent mobilisés de part et d'autre.

Les vols directs entre l'Inde et la Chine ont atteint leur apogée en décembre 2019 avec un total de 539 vols réguliers. Les vols ont été interrompus quatre mois plus tard en raison de l'escalade de la pandémie de COVID-19, mais ils n'ont pas repris bien que l'Inde ait levé les restrictions de COVID sur les routes aériennes internationales un an plus tard et que la Chine ait levé toutes les mesures de voyage de COVID au début de l'année 2023.

Depuis l'affrontement frontalier, l'Inde a rendu difficile l'investissement des entreprises chinoises, a interdit des centaines d'applications populaires et a interrompu les liaisons aériennes. (Reportage de Krishn Kaushik et Aditya Kalra ; Rédaction d'Alex Richardson)