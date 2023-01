La compagnie indienne Vistara enregistre son tout premier bénéfice trimestriel

La compagnie aérienne privée a déclaré que ses recettes ont dépassé le milliard de dollars et qu'elle a réalisé un bénéfice net, hors perte de change et revenu non opérationnel, au cours du trimestre octobre-décembre.

Toutefois, le transporteur n'a pas divulgué le montant du bénéfice.

Vistara est devenu rentable à un moment où le groupe Tata cherche à stimuler ses activités aériennes en consolidant ses trois marques - Vistara, le transporteur à bas prix Air Asia et l'ancienne compagnie aérienne publique Air India.

Tata est également sur le point de passer commande de 495 nouveaux avions pour Air India, car il cherche à réorganiser la compagnie aérienne et à la fusionner avec Vistara afin de créer un plus grand transporteur à service complet pour affronter des rivaux du Moyen-Orient comme Emirates.

Vistara a déclaré que son réseau international a augmenté de plus de 180% en 2022 et son réseau domestique de plus de 50%, car elle a ajouté de nouvelles destinations et de nouveaux itinéraires dans un contexte de rebond des voyages après la pandémie de COVID-19.