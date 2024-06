Les compagnies aériennes s'intéressent de plus en plus à la technologie de prévision des turbulences après les deux incidents qui ont fait la une des journaux ces dernières semaines, mais elles hésitent à obliger les passagers à porter leur ceinture de sécurité en permanence, selon l'IATA, l'association mondiale des compagnies aériennes.

Le mois dernier, une perte d'altitude spectaculaire sur un vol de Singapore Airlines a fait des dizaines de blessés et provoqué le premier décès lié aux turbulences d'un avion depuis 25 ans. Quelques jours plus tard, 12 autres personnes ont été blessées lors de turbulences sur un vol de Qatar Airways.

"Il n'y a pas de solution miracle en matière de turbulences. Mais plus d'informations, plus de données amélioreront certainement la situation", a déclaré Nick Careen, vice-président senior des opérations, de la sécurité et de la sûreté de l'Association internationale du transport aérien (IATA).

L'aviation constate une augmentation des turbulences et des rapports d'incidents, mais les mauvaises turbulences restent rares et leur gravité n'a pas augmenté, a déclaré M. Careen lors de la réunion annuelle de l'IATA à Dubaï.

Les passagers du vol SQ321 de Singapour ont déclaré que les membres de l'équipage et ceux qui n'étaient pas attachés ont quitté le plancher et se sont heurtés au plafond de la cabine, le fissurant par endroits.

L'incident a mis en lumière les pratiques en matière de port de la ceinture de sécurité, les compagnies aériennes autorisant généralement les passagers à détacher leur ceinture dans des conditions de croisière normales, tout en leur recommandant de la garder.

"Je ne pense pas qu'il y ait de conflit", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA, à Reuters.

M. Walsh et le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, tous deux anciens pilotes, ont tous deux déclaré qu'ils attachaient toujours leur ceinture de sécurité lorsqu'ils prenaient l'avion.

Les turbulences, ou poches d'air perturbé, peuvent faire trembler un avion ou le faire chuter brusquement. Elles sont la principale cause de blessures en vol, mais ne provoquent généralement qu'un simple malaise chez les passagers.

L'année dernière a été l'année la plus sûre de l'aviation, selon de nombreux paramètres, et les avions commerciaux modernes sont construits pour faire face à des forces bien plus importantes que celles subies en vol.

Néanmoins, l'IATA considère les turbulences comme un "problème de sécurité majeur" et une charge financière lorsque les pilotes se déroutent.

Le directeur d'Emirates a déclaré qu'il s'attendait à ce que les politiques de l'industrie concernant les turbulences et les ceintures de sécurité deviennent plus conservatrices à la suite de l'incident de Singapore Airlines.

La compagnie Greater Bay Airlines, basée à Hong Kong, a déclaré la semaine dernière qu'elle mettait à jour sa politique pour rappeler aux passagers d'attacher leur ceinture de sécurité à tout moment, à titre de "précaution" mais non d'"obligation".

Singapore Airlines a déclaré qu'elle adopterait une approche plus prudente, notamment en ne servant pas de boissons chaudes ou de repas lorsque le panneau indiquant le port de la ceinture est allumé.

"Je pense qu'il est désormais clair qu'il est particulièrement important pour les passagers de suivre les directives qui leur sont données", a déclaré Yvonne Makolo, PDG de RwandAir.

PARTAGE DES DONNÉES

Les turbulences ont de nombreuses causes, la plus évidente étant l'instabilité des conditions météorologiques qui déclenche les tempêtes. Ces phénomènes peuvent être détectés par les radars météorologiques.

Un autre type de turbulence, la turbulence d'air clair, est un tourbillon soudain et important, même en l'absence de nuages. Ces poches d'air invisibles sont difficiles à prévoir.

Les technologies de prévision des turbulences évoluent.

En 2020, l'IATA a lancé la plateforme d'échange de données Turbulence Aware pour partager des informations en temps réel entre les aéronefs participants.

Jusqu'à présent, seules 21 des plus de 300 compagnies aériennes de l'IATA l'utilisent. Emirates l'a rejoint la semaine dernière, ajoutant environ 140 avions au réseau.

Certaines recherches suggèrent que les turbulences pourraient s'aggraver avec le changement climatique.

Singapore Airlines a déclaré que le vol SQ321 avait rencontré des "turbulences extrêmes et soudaines", mais n'a pas précisé de quel type de turbulences il s'agissait.

Un rapport préliminaire du ministère des transports de Singapour indique qu'un changement rapide de la force gravitationnelle et une chute d'altitude de 54 mètres ont probablement provoqué l'envol des passagers et de l'équipage.

Guliz Ozturk, PDG de la compagnie turque à bas prix Pegasus Airlines, a déclaré que la compagnie avait revu sa politique d'annonces en cabine et auprès des pilotes, et qu'elle envisageait d'investir dans des technologies prédictives. (Reportage de Lisa Barrington ; Alexander Cornwell, Aditi Shah et Tim Hepher à Dubaï ; Rédaction de Mark Potter)