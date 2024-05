Singapore Airlines Limited est engagée dans le transport aérien de passagers et de fret. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, propose des services de transport aérien de marchandises, des services d'ingénierie, la formation de pilotes, des charters aériens, des activités touristiques, la vente de marchandises et d'autres activités connexes. Son segment Full-Service Carrier (FSC) fournit des services de transport aérien de passagers et de fret sous la marque Singapore Airlines, en mettant l'accent sur le segment des services complets pour les passagers. Son segment Low-Cost Carrier (LCC) fournit des services de transport aérien de passagers sous la marque Scoot, en mettant l'accent sur le segment des passagers à bas prix. Son segment Engineering Services fournit des services de maintenance et de révision des cellules d'avion, des services de maintenance en ligne, des services techniques d'assistance au sol et des services de gestion de flotte. Elle fabrique également des équipements de cabine, remet à neuf les cuisines des avions, fournit des services d'assistance technique et non technique, et répare et révise les équipements hydromécaniques des avions.

Secteur Compagnies aériennes