Singapore Airlines et Garuda Indonesia envisagent de créer une entreprise commune pour augmenter le nombre de passagers

La JV proposée permettrait aux transporteurs de synchroniser les horaires, d'améliorer la connectivité et le confort des passagers, et d'explorer de nouvelles initiatives, y compris des produits tarifaires communs et un alignement des programmes d'entreprise, ont-ils déclaré.

Le plan couvrira les liaisons entre Singapour et Denpasar, Jakarta et Surabaya, et approfondira la coopération existante entre les deux transporteurs.

"Cette coentreprise reflète notre engagement ferme à développer les marchés de l'aviation en Indonésie et à Singapour, en facilitant les échanges commerciaux et humains et en promouvant les deux pays en tant que destinations touristiques régionales", a déclaré Goh Choon Phong, président-directeur général de Singapore Airlines.