Singapore Airlines ne voit pas de grand risque de croissance dans les retards du Boeing 777X

Le mois dernier, Boeing a confirmé le report à 2025 de la livraison aux clients du premier jet 777X, alors que l'objectif précédent était fixé à la fin de 2023, mais a déclaré qu'il gardait confiance dans le programme.

Avant les retards, SIA s'attendait à recevoir d'ici fin 2023 le premier des 31 avions 777X qu'elle a commandés, a déclaré le directeur général Goh Choon Phong aux analystes et aux médias.

"Pour le moment, je ne pense pas que notre plan de croissance sera gravement entravé", a-t-il déclaré.

"Nous disposons d'une certaine flexibilité pour compenser toute perte potentielle de capacité", a-t-il ajouté, en faisant référence au plan de flotte de la compagnie aérienne.

Ces commentaires sont intervenus après que le transporteur ait affiché mercredi une perte annuelle plus étroite de 962 millions de dollars singapouriens (693,63 millions de dollars) pour les 12 mois se terminant le 31 mars, y compris un bénéfice d'exploitation de 10 millions de dollars singapouriens au second semestre, grâce à l'assouplissement des restrictions aux frontières et à la hausse du nombre de passagers.

SIA a déclaré que la capacité de transport de passagers atteindrait en moyenne environ 61 % des niveaux pré-pandémie au premier trimestre et 67 % au deuxième trimestre de l'exercice financier actuel.

($1=S$1.3869)