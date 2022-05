Singapore Airlines réduit ses pertes annuelles et annonce une amélioration de ses perspectives.

Singapore Airlines Ltd (SIA) a affiché mercredi une perte annuelle plus réduite de 962 millions de dollars singapouriens (694,08 millions de dollars), à un moment où la demande reste faible en raison de la pandémie, mais a déclaré que les perspectives s'amélioraient avec la levée des restrictions de voyage.

La perte de SIA au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 mars, sa troisième année consécutive dans le rouge, est une amélioration par rapport à la perte de 4,3 milliards de dollars australiens enregistrée un an plus tôt, qui comprenait des charges de dépréciation sur 45 avions plus anciens.

Le dernier chiffre était conforme à la prévision moyenne d'une perte nette de 968,5 millions de dollars singapouriens de 11 analystes interrogés par Refinitiv.

Le revenu annuel a doublé pour atteindre 7,6 milliards de S$.

SIA a déclaré que la capacité des passagers se situerait en moyenne à environ 61 % des niveaux pré-pandémie au premier trimestre et à 67 % au deuxième trimestre, les perspectives s'améliorant.

"Les principaux marchés du monde ont encore assoupli les restrictions de voyage, soutenant une forte reprise de la demande de voyages aériens dans toutes les classes de cabine", a déclaré SIA dans un communiqué.

Elle a ajouté que les ventes à terme, mesurées en pourcentage des sièges disponibles, se rapprochaient des niveaux pré-pandémiques pour les trois mois jusqu'en août.

Le 1er avril, Singapour a fait un grand pas en avant vers la réouverture en autorisant les voyageurs entièrement vaccinés à entrer dans le pays sans avoir à subir une quarantaine ou un test de dépistage du COVID-19 à l'arrivée, et en levant tous les quotas d'arrivée quotidiens. À partir du 26 avril, elle a supprimé la nécessité des tests avant le départ. Le trafic de passagers à l'aéroport Changi de Singapour a doublé en mai par rapport à mars pour se situer à environ 40 % des niveaux d'avant COVID, a déclaré mardi le ministre des transports du pays.

SIA, comme son rival Cathay Pacific Airways Ltd basé à Hong Kong, ne dispose pas d'un marché intérieur. Mais Singapour a rouvert à un rythme beaucoup plus rapide que Hong Kong, ce qui permet à SIA de rétablir plus rapidement les niveaux de capacité pré-pandémique. (1 $ = 1,3860 dollar de Singapour) (Reportage de Jamie Freed à Sydney ; Montage d'Andrew Heavens)