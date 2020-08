Singapore Exchange Limited : un partenariat avec FTSE Russell

"Au cours des prochains mois, vous verrez une série de lancements de produits sur le dos de cet accord", a déclaré jeudi Loh Boon Chye, PDG de SGX.

La décision intervient après que le fournisseur d'indices MSCI Inc ait annoncé qu'il transférerait les licences de nombreux dérivés asiatiques vers Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd à partir de février 2021, portant un coup dur à l'activité lucrative des dérivés de SGX.

La gamme d'actions, de matières premières et de produits dérivés sur devises de SGX a contribué à alimenter la croissance de ses bénéfices au cours des dernières années.

Les deux groupes ont déclaré que les nouveaux produits seront orientés autour des indices de FTSE Russell pour les titres à revenu fixe, l'immobilier coté, les actions mondiales et les devises.

FTSE Russell est une unité du London Stock Exchange Group.