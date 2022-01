Singapour fait une incursion audacieuse sur le marché des sociétés d'investissement à capital variable (SPAC) : une société soutenue par Temasek est cotée jeudi.

La cotation parrainée par Vertex Venture Holdings intervient quatre mois après que la Bourse de Singapour a assoupli les règles proposées pour les sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) en réponse aux réactions du marché.

La première cotation de SPAC à Singapour marquera également le premier grand lancement de ces véhicules en Asie depuis qu'ils sont devenus la frénésie des transactions aux États-Unis au début de 2021, avant de s'éteindre en raison de changements réglementaires.

"L'objectif est d'attirer des entreprises technologiques à forte croissance qui, traditionnellement, n'auraient pas envisagé ce marché et qui ont maintenant des sponsors qui peuvent également assumer le risque", a déclaré Chua Kee Lock, PDG de Vertex Venture, une filiale de l'investisseur public Temasek.

Se concentrant sur des secteurs tels que la cybersécurité et les technologies financières, Vertex Technology Acquisition Corp a levé 200 millions de dollars de Singapour (148 millions de dollars), avec 13 investisseurs principaux tels que des entités liées à Temasek et un fonds géré par Dymon Asia, contribuant à hauteur de 55 %.

La SPAC est parrainée par Vertex Venture, qui gère 5,1 milliards de dollars d'actifs avec un portefeuille de plus de 200 entreprises. La SPAC a jusqu'à deux ans pour trouver une cible.

La deuxième SPAC, Pegasus Asia, soutenue par le gestionnaire d'actifs européen Tikehau Capital et Financière Agache, la société de portefeuille du chef du secteur du luxe LVMH Bernard Arnault, a levé 150 millions de dollars australiens. Elle prévoit d'investir dans les secteurs liés à la technologie et sera cotée vendredi.

L'Asie du Sud-Est, qui abrite des économies à croissance rapide telles que l'Indonésie et le Vietnam, connaît un boom des transactions, les investisseurs pariant sur les secteurs technologiques post-pandémie dans cette région de 650 millions d'habitants.

Bien que Singapour soit considéré comme l'un des principaux centres financiers et commerciaux d'Asie, sa bourse a du mal à attirer les grosses introductions en bourse. L'année dernière, les levées de fonds sur la SGX ont diminué de moitié pour atteindre 565 millions de dollars, soit le niveau le plus bas depuis six ans, avec seulement 8 cotations, selon les données de Refinitiv.

La SGX propose un cadre réglementaire similaire à celui des États-Unis, permettant notamment la participation d'investisseurs particuliers, mais avec des garde-fous, notamment un niveau de souscription minimum de la part des promoteurs, la SGX espère que les promoteurs et les investisseurs y trouveront un marché SPAC attractif.

Selon les analystes, les investisseurs courent le risque de voir les SPAC surévaluer les entreprises et ne pas trouver les cibles idéales. Les SPAC américains ont connu des hauts et des bas, l'enthousiasme des investisseurs au début de l'année 2021 s'étant transformé en déception en raison de leurs faibles rendements.

Les SPAC ou les sociétés écrans lèvent des fonds lors d'une introduction en bourse et les placent dans une fiducie dans le but de fusionner avec une société privée et de la rendre publique. Ils visent à proposer des délais de cotation plus courts et des valorisations solides.

Comme les investisseurs ne connaissent pas la société cible avant l'introduction en bourse, les SPAC leur accordent souvent le droit de racheter leur investissement initial à titre d'incitation.

Eng-Kwok Seat Moey, responsable des marchés de capitaux chez DBS, a déclaré que les SPAC sont acceptés par de nombreux investisseurs comme une plateforme alternative pour accéder aux start-ups à forte croissance qui ont généralement fait appel aux marchés des capitaux privés.

"Plusieurs entreprises singapouriennes et régionales dans des secteurs de haute technologie à forte croissance seront mûres pour une cotation sur les marchés publics dans les années à venir", a-t-elle déclaré.

"Ces entreprises constitueraient un terrain fertile pour des cibles de regroupement d'entreprises pour les SPACs cotées à la SGX."

La Malaisie, qui a inscrit pour la première fois des SPAC il y a dix ans avant qu'elles ne s'éteignent, a déclaré qu'elle revoyait ses règles. La Corée du Sud a également inscrit des SAVS à la cote, mais ceux-ci sont minuscules.

Hong Kong, qui accueille d'importantes cotations chinoises, autorise également la cotation des SPAC à partir de cette année, mais ces introductions en bourse ne sont pas ouvertes aux investisseurs particuliers.

(1 dollar = 1,3500 dollar de Singapour)