Singapour s'aventure dans l'arène des SPAC, l'entité soutenue par Temasek est prête à entrer en bourse

Singapour, qui cherche à relancer son marché peu dynamique des levées de fonds, met tout en œuvre pour devenir un lieu de cotation clé pour les entreprises à chèque en blanc de petite taille, avec le lancement jeudi d'une entreprise soutenue par l'investisseur public Temasek.

Ceci intervient quatre mois après que la Bourse de Singapour ait autorisé la cotation des sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), en assouplissant les règles proposées en réponse aux réactions du marché.

La cotation inaugurale de la SPAC de Vertex Venture à Singapour marque également le premier lancement important de telles structures en Asie depuis la frénésie observée aux États-Unis au début de 2021, avant les changements de réglementation dans ce pays.

"L'objectif est d'attirer des entreprises technologiques à forte croissance qui, traditionnellement, n'auraient pas envisagé ce marché et qui ont maintenant des sponsors qui peuvent également assumer le risque", a déclaré Chua Kee Lock, PDG de Vertex Venture, une filiale de l'investisseur public Temasek.

Les SPAC lèvent des fonds dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne (IPO), les placent dans un fonds fiduciaire et visent ensuite à fusionner avec une société privée pour la rendre publique. Ils proposent généralement des délais de cotation plus courts et des valorisations élevées.

Visant des secteurs tels que la cybersécurité et les technologies financières, Vertex Technology Acquisition Corp a levé 200 millions de dollars de Singapour (148 millions de dollars), avec 13 investisseurs principaux tels que des entités liées à Temasek et un fonds géré par Dymon Asia, contribuant à hauteur de 55 %.

La SPAC, parrainée par Vertex Venture, gère 5,1 milliards de dollars d'actifs avec un portefeuille de plus de 200 entreprises, et dispose de deux ans pour trouver une cible. L'introduction en bourse a été largement sursouscrite, a déclaré Vertex mercredi.

Une autre SPAC, Pegasus Asia, soutenue par le gestionnaire d'actifs européen Tikehau Capital et Financière Agache, la société holding de Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH, a levé 150 millions de dollars et prévoit d'investir dans les secteurs technologiques. Elle est cotée vendredi.

L'Asie du Sud-Est, où se trouvent l'Indonésie et le Vietnam, qui connaissent une croissance rapide, connaît un boom des transactions, les investisseurs pariant sur les secteurs technologiques post-pandémie dans cette région de 650 millions d'habitants.

La SGX propose un cadre réglementaire similaire à celui des États-Unis, autorisant notamment la participation des investisseurs individuels, mais a exigé que les sponsors investissent également dans leur SPAC.

Selon les analystes, les SPAC risquent de surévaluer les entreprises et de ne pas trouver les cibles idéales.

LA MAISON

"Bien qu'il y ait toujours des fluctuations sur le marché, nous pensons que le cadre de la SPAC est là pour rester et qu'il complète la voie traditionnelle de l'IPO", a déclaré à Reuters Mohamed Nasser Ismail, responsable des marchés des capitaux propres à la SGX.

En se concentrant sur les antécédents des promoteurs, en garantissant leur investissement obligatoire dans les SPAC et en maintenant une diligence raisonnable et des divulgations dans les SPAC cotés similaires à celles des IPO classiques, il a déclaré que la SGX avait bon espoir quant aux perspectives des cotations de SPAC.

Bien que Singapour soit considérée comme l'un des principaux centres financiers et commerciaux d'Asie, la SGX n'a pas réussi à attirer les grandes introductions en bourse. L'année dernière, les levées de fonds sur SGX ont diminué de moitié pour atteindre 565 millions de dollars, soit le niveau le plus bas depuis six ans, avec seulement huit cotations, selon les données de Refinitiv.

Hong Kong, qui accueille d'importantes cotations chinoises, autorise également les cotations de SPAC à partir de cette année, mais ces IPO ne sont pas ouvertes aux investisseurs particuliers.

Eng-Kwok Seat Moey, responsable des marchés de capitaux chez DBS, a déclaré que les SPAC sont acceptés par de nombreux investisseurs comme une plateforme alternative pour accéder aux start-ups qui ont généralement fait appel aux marchés des capitaux privés.

"Plusieurs entreprises singapouriennes et régionales dans des secteurs de haute technologie à forte croissance seront mûres pour une cotation sur les marchés publics dans les années à venir", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elles deviendraient des cibles de regroupement d'entreprises pour les SPAC cotées à la SGX.

Credit Suisse et DBS sont les co-directeurs d'émission de la SPAC Vertex, et les coordinateurs globaux conjoints, avec Morgan Stanley. (1 $ = 1,3500 dollar de Singapour) (Reportage d'Anshuman Daga ; édition de Kim Coghill et Kenneth Maxwell)