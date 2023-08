Singapore Post Limited est un fournisseur de services postaux et de logistique du commerce électronique basé à Singapour et présent dans la région Asie-Pacifique. La société opère à travers trois secteurs d'activité : Postes et colis, Logistique et Immobilier. Le secteur Post and Parcel comprend l'activité principale de livraison de courrier et de colis de la société. Il comprend le courrier et les colis nationaux, le courrier et les colis internationaux, ainsi que les produits et services offerts dans les bureaux de poste. Le secteur de la logistique comprend les activités logistiques de la société. Les services sont répartis entre le transport de marchandises et la logistique du commerce électronique, qui comprend les solutions de commerce électronique, l'entreposage, l'exécution, la livraison et d'autres services à valeur ajoutée dans la région Asie-Pacifique. Le secteur de l'immobilier comprend la location de propriétés commerciales, ainsi que l'activité de self-stockage. Les services de la société comprennent l'envoi et la réception, l'achat, le paiement, les services financiers et autres. Elle sert des clients sur plus de 220 marchés et possède des bureaux sur 14 marchés.

Secteur Frêt aérien et logistique