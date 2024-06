Singapore Post Limited est un prestataire de services postaux et de logistique du commerce électronique basé à Singapour. Ses activités consistent en l'exploitation et la fourniture de services postaux et de livraison de colis, de logistique du commerce électronique et de biens immobiliers. Elle compte trois secteurs d'activité, à savoir Post and Parcel, Logistics et Property. Le segment Post and Parcel comprend l'activité principale de livraison de courrier et de colis, qui comprend le courrier et les colis nationaux, ainsi que le courrier et les colis internationaux. Le secteur de la logistique comprend les activités logistiques de la société. Ses services se répartissent entre le transport de marchandises et la logistique du commerce électronique, qui comprend les solutions de commerce électronique en amont, l'entreposage, l'exécution, la livraison et d'autres services. Le segment immobilier comprend la location de propriétés commerciales, ainsi que l'activité de self-stockage. Les filiales de la société comprennent Singapore Post Enterprise Private Limited, SingPost Logistics Holdings Pte. Ltd, SingPost Investments Pte. Ltd, entre autres.

Secteur Frêt aérien et logistique