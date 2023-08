Singapore Technologies Engineering Ltd est une entreprise mondiale de technologie, de défense et d'ingénierie basée à Singapour. La société opère à travers un portefeuille diversifié d'activités dans les segments de l'aérospatiale, de la ville intelligente, de la défense et de la sécurité publique. La société opère à travers trois segments : Aérospatiale commerciale, Solutions urbaines et Satcom, et Défense et sécurité publique. Le segment Commercial Aerospace comprend l'entretien, la réparation et la révision des cellules, des moteurs et des composants, la fabrication d'équipements d'origine pour les nacelles, les planchers en composite et les conversions de passagers en avions de fret, ainsi que la gestion des actifs aéronautiques. Le segment des solutions urbaines et des communications par satellite comprend la mobilité intelligente, les services publics et les infrastructures intelligents, les solutions pour l'environnement urbain et les communications par satellite. Le segment Défense & sécurité publique comprend la sécurité publique, les solutions d'infrastructures d'information critiques et autres. Il comprend des domaines d'activité liés à la défense, tels que les systèmes numériques et la cybernétique, les systèmes terrestres, la marine et l'aérospatiale de défense.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense