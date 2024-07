Bridge Alliance et Singtel ont annoncé un partenariat stratégique visant à accélérer la fédération régionale des interfaces de programmation d'applications (API) grâce à un échange d'API pour les entreprises de télécommunications alimenté par Paragon de Singtel, la plate-forme d'orchestration tout-en-un pour les réseaux d'entreprises de télécommunications. Bridge Alliance lance le Bridge Alliance API Exchange (BAEx), qui s'appuie sur Paragon pour regrouper les API d'authentification du réseau, de vérification de l'utilisateur et de qualité du réseau de ses opérateurs membres. Avec BAEx, les entreprises et les développeurs peuvent rationaliser le déploiement de nouveaux services sur les réseaux des opérateurs membres en accédant à un cadre API commun, qui fournit un accès sécurisé, cohérent et à la demande aux capacités des réseaux de télécommunications dans plusieurs régions.

Cela permet l'agrégation régionale et la normalisation des API des opérateurs télécoms en utilisant les API de CAMARA. S'appuyant sur l'expérience de Singtel et de Bridge Alliance avec son écosystème d'opérateurs de télécommunications membres, BAEx réduira considérablement la complexité et les frictions pour les entreprises clientes, les développeurs et les fournisseurs de solutions grâce à son intégration unifiée, à son cadre commercial simplifié et à son modèle de soutien opérationnel commun. Les API proposées prendront en charge les cas d'utilisation régionaux et mondiaux des entreprises dans les domaines de la fintech, du commerce électronique et des fournisseurs d'accès à Internet, en commençant par les fonctions d'authentification du réseau, de vérification de l'utilisateur et de suivi de l'emplacement.

Cela aidera également les entreprises à accélérer le lancement de leurs services et à réduire la complexité de la collaboration avec plusieurs opérateurs de télécommunications.