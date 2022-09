L'Australie demande à Optus, propriété de SingTel, de payer le coût du remplacement des documents d'identité piratés.

Le vol des données attachées à 10 millions de comptes clients, soit l'équivalent de 40 % de la population australienne, est le résultat d'une erreur d'Optus ; c'est donc à l'entreprise appartenant à Singapore Telecommunications de payer les conséquences, a déclaré le trésorier adjoint Stephen Jones.

"Optus est absolument responsable de payer les coûts et les conséquences de cette situation pour les clients, qu'il s'agisse du remplacement d'une licence, d'un passeport ou d'autres pièces d'identité nécessaires", a déclaré Jones aux journalistes à Sydney. Il n'a pas donné de chiffre pour les coûts.

Un représentant d'Optus n'était pas immédiatement disponible pour répondre aux commentaires de Jones. Optus s'est excusé pour la violation et a déclaré qu'il paierait pour que les clients les plus touchés bénéficient d'un contrôle de crédit pendant un an.

Ces commentaires soulignent la tension croissante entre le gouvernement australien et sa deuxième plus grande société de télécommunications, alors que les sociétés Internet, les banques et les autorités gouvernementales se démènent pour minimiser le risque d'être piratées de la même manière.

L'opérateur d'un compte anonyme avait demandé, dans un salon de discussion en ligne, un million de dollars pour s'abstenir de vendre les données des clients d'Optus, avant de retirer sa demande et de présenter ses excuses, invoquant une publicité accrue. Optus et les autorités policières n'ont pas vérifié la demande, bien que les experts en cybersécurité affirment qu'elle était très probablement authentique.

Les données volées comprenaient des numéros de passeport, des numéros de permis de conduire, des numéros d'assurance maladie du gouvernement, des numéros de téléphone et des adresses de domicile, ce qui a incité les commentateurs et les parlementaires à demander le remplacement des documents.

D'autres grandes entreprises Internet ont déclaré qu'elles effectuaient des contrôles de cybersécurité supplémentaires pour réduire le risque d'une violation similaire.

"À la lumière de la récente violation d'Optus, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de cybersécurité et les agences gouvernementales concernées pour renforcer nos contrôles", a déclaré un porte-parole du fournisseur d'accès Internet n°3 TPG Telecom Ltd, qui compte environ 6 millions de clients.

Un porte-parole de Telstra Corp, le plus grand fournisseur d'accès Internet d'Australie, a déclaré dans un e-mail : "Nous continuerons à examiner les autres mesures que nous pourrions devoir mettre en place à mesure que nous en apprendrons davantage sur l'incident d'Optus".