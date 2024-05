Singapore Telecommunications Ltd est une société de technologie des communications basée à Singapour. Les principales activités de la société consistent en l'exploitation et la fourniture de systèmes et de services de télécommunications, ainsi qu'en la détention d'investissements. Ses secteurs d'activité sont Optus, Singapore Consumer, Group Enterprise et NCS. Le secteur Optus propose des services mobiles, la vente d'équipements, des services fixes de voix et de données, des services par satellite, des services gérés, des technologies de l'information et de la communication (TIC), de l'informatique en nuage et de la cybersécurité en Australie. Le segment Singapore Consumer propose des services mobiles, fixes à haut débit, vocaux, de télévision payante, de contenu et numériques, ainsi que la vente d'équipements à Singapour. Le segment Group Enterprise propose des services TIC, mobiles, de vente d'équipements, de voix et de données fixes, de satellite, de services gérés, d'informatique en nuage et de cybersécurité. Le segment NCS propose des services TIC (y compris la cybersécurité) et informatiques, ainsi que des services de conseil professionnel à Singapour, en Australie et dans la région.

Secteur Services intégrés de télécommunications