La plus grande entreprise de télécommunications d'Asie du Sud-Est a déclaré que le bénéfice net sous-jacent pour le trimestre clos le 31 décembre était de 559 millions de dollars singapouriens (418,54 millions de dollars), contre 473 millions de dollars singapouriens un an plus tôt.

(1 $ = 1,3356 dollar de Singapour)