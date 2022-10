Le régulateur australien et le gouvernement s'associent sur le partage des données après la violation d'Optus.

Le régulateur prudentiel australien a déclaré jeudi qu'il collaborerait avec le gouvernement et d'autres organismes de réglementation pour un "processus contrôlé" de partage des données entre ses entités réglementées et l'unité Optus de Singapore Telecommunications.

Cette décision intervient quelques semaines après qu'Optus, le deuxième opérateur mobile du pays, ait été confronté à une cyberattaque massive qui a compromis les données de près de 10 millions de clients.

Cette cyberattaque, qui a été suivie d'une violation de données dans la plus grande entreprise de télécommunications du pays, Telstra Corp Ltd, au début de la semaine, a servi d'avertissement aux régulateurs et aux parlementaires pour qu'ils renforcent les cyberdéfenses.

Plus tôt dans la journée, l'Australie a proposé une refonte des règles de protection de la vie privée des consommateurs, y compris des changements qui permettront aux opérateurs de télécommunications de partager avec les banques les documents d'identification émis par les gouvernements.

Les changements permettront aux compagnies de téléphone de mettre en place une surveillance renforcée pour les clients touchés par une violation de données, en plus de la détection de la fraude dans le secteur plus large des services financiers. (Reportage d'Upasana Singh à Bengaluru ; Montage de Sherry Jacob-Phillips)