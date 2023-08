Singapore Telecommunications Ltd est une société de technologie de la communication basée à Singapour. La société opère à travers six segments : Optus, Singapore Consumer, Group Enterprise, NCS, Trustwave et Corporate. Optus propose des services mobiles, la vente d'équipements, la voix et les données fixes, le satellite, les services gérés, les TIC, l'informatique en nuage et la cybersécurité en Australie. Singapore Consumer propose des services mobiles, fixes à haut débit, vocaux, de télévision payante, de contenu et numériques, ainsi que la vente d'équipements à Singapour. Group Enterprise propose des services de technologies de l'information et de la communication (TIC), mobiles, de vente d'équipements, de voix et de données fixes, de satellite, de services gérés, de cloud computing et de cybersécurité. NCS propose des services TIC (y compris de cybersécurité) et informatiques, ainsi que des conseils professionnels à Singapour, en Australie et dans la région. Trustwave fournit des services de cybersécurité aux États-Unis. Corporate comprend les autres coûts non alloués aux secteurs d'activité.

Secteur Services intégrés de télécommunications