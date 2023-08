Singer Thailand Public Company Limited est une société basée en Thaïlande, qui distribue des produits et des appareils. Elle vend des appareils électroniques, des produits commerciaux, des téléphones portables, loue des appareils électroménagers, des produits commerciaux, des téléphones portables, loue des véhicules, accorde des prêts avec garantie de véhicule et autres, assure la réparation et l'entretien d'appareils électroniques, fournit un service de recouvrement de créances à une partie liée et fait office de courtier en assurances vie et non-vie. La société opère par le biais de ventes commerciales, de locations-ventes et de prêts. La société distribue divers appareils à usage commercial, tels que des refroidisseurs de boissons/réfrigérateurs, du matériel et des outils agricoles, des distributeurs automatiques de temps d'antenne pour téléphones mobiles, des distributeurs automatiques d'essence et des machines à boue. La société propose des machines à coudre et divers appareils électroménagers sous la marque SINGER.