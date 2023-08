Singular Genomics Systems, Inc. est une société technologique spécialisée dans les sciences de la vie qui exploite les technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS) et de multiomique pour créer des produits destinés aux chercheurs et aux cliniciens. La société a développé une technologie NGS ou moteur de séquençage. Elle développe deux solutions intégrées qui sont conçues pour cibler des applications spécifiques. La première solution intégrée de la société est destinée au marché NGS et comprend un instrument et un menu associé de kits consommables, qui sont collectivement désignés sous le nom de solution intégrée G4. L'instrument G4 est un séquenceur conçu pour produire des résultats de séquençage génétique précis. Sa deuxième solution intégrée en cours de développement comprend un instrument et un menu associé de kits consommables, collectivement dénommés solution intégrée PX. La solution intégrée PX combine l'analyse d'une seule cellule, l'analyse spatiale, la génomique et la protéomique dans un seul instrument intégré, offrant ainsi une solution multiomique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale