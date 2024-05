Singular Genomics Systems, Inc. est une société de technologie des sciences de la vie qui développe des technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS) et de multiomique. La société a mis au point une technologie NGS (Sequencing Engine), qui constitue une plate-forme technologique pour ses produits. Le cœur de son moteur de séquençage est constitué d'une chimie brevetée, notamment de nouveaux composés chimiques, polymères et enzymes. Son pipeline de développement de produits actifs se compose de deux produits, chacun d'entre eux étant conçu pour exploiter le moteur de séquençage et pour répondre à des applications différentes. Son premier produit, la plateforme de séquençage G4 (G4), vise le marché NGS. Son deuxième produit en cours de développement, le G4X Spatial Sequencer, tire parti de sa technologie de séquençage et l'applique comme lecture in situ pour la transcriptomique, la protéomique et la fluorescence H&E dans les tissus, avec un contexte spatial et sur la même plateforme que le G4. La société est également engagée dans le développement de PX, une plateforme multiomique en phase de développement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale