Singular Genomics Systems, Inc. est une société de technologie des sciences de la vie qui développe des technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS) et de multiomique. La société a mis au point une technologie NGS (moteur de séquençage), qui constitue une plate-forme technologique pour ses produits. Le cœur de son moteur de séquençage est constitué de chimie, notamment de composés chimiques, de polymères et d'enzymes. Son portefeuille de produits comprend deux produits, à savoir la plateforme de séquençage G4 (G4) et le système PX (PX). La plateforme G4 est un séquenceur génomique de table conçu pour produire des résultats rapides et précis. Le G4 est conçu pour cibler le marché NGS pour des applications particulières. Le PX est son deuxième produit en cours de développement. Il s'agit d'une plateforme multiomique conçue pour cibler les marchés de la cellule unique, de l'analyse spatiale et de la protéomique. La plateforme PX exploite sa technologie de séquençage et l'applique comme lecture in situ pour étudier l'acide ribonucléique (ARN) et les protéines dans les cellules et les tissus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale