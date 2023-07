Singulus Technologies AG est une société d'ingénierie basée en Allemagne qui développe et construit des machines pour les processus de production. Son portefeuille de produits comprend le revêtement sous vide de couches minces et de plasma, les procédés de nettoyage et de gravure par voie chimique humide ainsi que la technologie de traitement thermique. La société opère à travers trois segments : Disque optique, Solaire et Semi-conducteur. Le segment des disques optiques fabrique et distribue des lignes de production intégrées utilisées dans la fabrication des disques Blu-ray. Le segment Solaire produit des machines conçues pour être utilisées dans les processus d'évaporation, de pulvérisation cathodique et de sélénisation. Le segment Semi-conducteurs développe et fabrique des équipements qui utilisent la technologie de la résistance magnétique à effet tunnel (TMR) pour les applications de semi-conducteurs afin de traiter les plaquettes pour les mémoires magnétorésistives à accès aléatoire (MRAM), les têtes de film de thing et les capteurs.

Secteur Machines et équipements industriels