Sino Biopharmaceutical Limited est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits biopharmaceutiques destinés essentiellement au traitement du cancer, de l'ophtalmie, de l'hépatite, des maladies orthopédiques et des troubles respiratoires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de médecine chimique et médicaments biopharmaceutiques (97,6%) ; - autres (2,4%).

Secteur Produits pharmaceutiques