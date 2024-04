Les actions de Hong Kong ont augmenté de plus de 1,5 % lundi, les investisseurs ayant trouvé un réconfort dans la décision de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers de promouvoir le statut de la ville en tant que centre financier mondial, bien que les actions chinoises aient reculé.

Les actions asiatiques ont récupéré certaines pertes et les rendements obligataires ont augmenté alors que les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient s'apaisaient, les investisseurs se tournant à nouveau vers des actifs plus risqués.

La Chine facilitera la cotation à Hong Kong des principales entreprises chinoises et développera le système d'investissement transfrontalier Stock Connect, a déclaré vendredi la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC).

Le lien d'investissement entre la Chine continentale et Hong Kong sera élargi pour inclure les fonds d'investissement immobilier (REIT) et les actions libellées en yuan cotées à Hong Kong. En outre, la barre sera abaissée pour les fonds négociés en bourse (ETF) dans le cadre du Stock Connect.

L'Iran a déclaré vendredi qu'il n'avait pas l'intention de riposter à une apparente attaque de drone israélien à l'intérieur de ses frontières, qui faisait suite à une attaque sans précédent de missiles et de drones iraniens contre Israël quelques jours auparavant.

** À la mi-journée, les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 1,6 % à 5 838,22, et l'indice Hang Seng était en hausse de 1,7 % à 16 506,66.

** L'indice composite de Shanghai a baissé de 0,47 % à 3 050,89 points.

** À Hong Kong, le sous-indice de l'indice Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a chuté de 1,8 %, tandis que le secteur des technologies de l'information a progressé de 3,6 %. La plus forte hausse de l'indice Hang Seng a été enregistrée par Sino Biopharmaceutical Ltd, qui a progressé de 7,26 %.

** L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,22%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 0,51%, le secteur de la consommation de base en hausse de 1,82%, l'indice immobilier en baisse de 0,73% et le sous-indice des soins de santé en hausse de 0,42%.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,2 %, l'indice ChiNext Composite des start-ups a chuté de 0,2 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a progressé de 0,4 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a progressé de 0,7 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,3 %.