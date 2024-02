Sino Biopharmaceutical, société cotée à Hong Kong, va vendre une participation de 67% dans son unité CP Pharmaceutical (Qingdao) pour 1,82 milliard de yuans (253,28 millions de dollars) à des entités contrôlées par le groupe public Guoxin, a annoncé la société mardi en fin de journée.

Sino Biopharmaceutical conservera une participation de 26% dans CP Qingdao après la cession, a indiqué le conglomérat pharmaceutique dans un document déposé à la Bourse de Hong Kong.

CP Qingdao, établie en Chine, est principalement impliquée dans la recherche et le développement, la production et la vente de médicaments contre l'ostéoporose et de produits pharmaceutiques marins.

Grâce à cette opération, le groupe Guoxin prévoit d'entrer dans le secteur de la vie et de la santé, caractérisé par des produits pharmaceutiques biologiques marins, a déclaré Sino Biopharmaceutical.

La société s'attend à enregistrer un gain d'environ 1,60 milliard de yuans sur la cession, sous réserve d'un audit.

(1 $ = 7,1858 yuans chinois)