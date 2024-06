Sino-Ocean Group Holding Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans la promotion immobilière. L'activité principale de la société est le développement immobilier, l'investissement immobilier et d'autres activités liées à l'immobilier, y compris les services à valeur ajoutée pour la communauté et les services à valeur ajoutée pour les non-propriétaires, de résidences, villas, immeubles de bureaux et magasins en République populaire de Chine (RPC). La société est engagée dans des activités de développement immobilier dans les régions de Beijing-Tianjin-Hebei, du nord-est de la Chine, du centre de la Chine et du sud de la Chine.

Secteur Développement et opérations immobilières