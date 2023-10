SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED, anciennement Sino-Ocean Land Holdings Limited, est une société holding d'investissement principalement engagée dans le développement immobilier et l'investissement immobilier en République populaire de Chine (RPC). La société est engagée dans le développement immobilier à Beijing-Tianjin-Hebei, dans le Nord-Est, le Centre et le Sud. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Développement immobilier, Investissement immobilier et Tous les autres secteurs.

Secteur Développement et opérations immobilières