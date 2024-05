Les actions des promoteurs immobiliers chinois à Hong Kong ont bondi jeudi, après la publication d'un rapport selon lequel la Chine envisage un plan pour que les gouvernements locaux à l'échelle nationale achètent des millions de logements invendus à des entreprises en difficulté afin d'atténuer une crise immobilière qui s'éternise.

L'indice Hang Seng Mainland Properties Index de Hong Kong s'est raffermi de plus de 4 % dans les premiers échanges, avec Sino-Ocean Group, soutenu par l'État, qui a fait un bond de 46 %, et les promoteurs privés en défaut de paiement CIFI Holdings et Shimao Group qui ont gagné 21 % et 18 %, respectivement.

Les marchés de Hong Kong étaient fermés mercredi en raison d'un jour férié et rattrapaient les gains réalisés la veille par les actions immobilières de la Chine continentale.

Bloomberg News a déclaré mercredi que le Conseil d'État recueillait les réactions de diverses provinces et organes gouvernementaux sur le plan préliminaire, après qu'une réunion des dirigeants du Parti communiste au pouvoir ait appelé à des efforts pour éliminer l'inventaire croissant des logements.

Le rapport a fait grimper l'indice immobilier continental CSI de 6 % à un moment donné, avant de limiter les gains. Il a augmenté de 0,9 % jeudi.

Selon le rapport, il serait demandé aux entreprises publiques locales d'aider à acheter les maisons invendues des promoteurs en difficulté avec de fortes réductions en utilisant des prêts fournis par les banques publiques, ajoutant que beaucoup de ces maisons seraient ensuite converties en logements abordables.

Le secteur immobilier chinois a sombré dans une crise de la dette au milieu de l'année 2021. Depuis 2022, des vagues de mesures politiques n'ont pas réussi à redresser ce secteur qui représente environ un cinquième de l'économie et reste un frein majeur aux dépenses de consommation et à la confiance. (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Kim Coghill et Janane Venkatraman)