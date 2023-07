Sino Wealth Electronic Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la conception et la vente de puces de circuits intégrés, ainsi que la fourniture de solutions systématiques connexes et de services d'assistance technique après-vente. Les principaux produits de la société consistent en des puces uniques de contrôle de mât et des puces de pilotage utilisées dans les nouveaux écrans d'affichage. Les produits de la société sont appliqués dans les appareils électroménagers, la conversion de fréquence et le contrôle électromécanique, la gestion de l'énergie des batteries au lithium, les compteurs intelligents et l'Internet des objets, les applications vestimentaires et les commandes d'affichage des diodes électroluminescentes organiques à matrice passive (PMOLED) et des diodes électroluminescentes organiques à matrice active (AMOLED). La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.