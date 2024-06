Sinotech Co Ltd, anciennement Sinocat Environmental Technology Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de nouveaux matériaux et de nouvelles énergies. La société se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de matériaux catalytiques respectueux de l'environnement, de convertisseurs catalytiques d'échappement pour moteurs à combustion interne et de systèmes de post-traitement, de purificateurs et de systèmes de gaz d'échappement industriels, de stockage d'énergie et de batteries d'alimentation. Les principaux produits de la société sont des catalyseurs de purification des gaz d'échappement des moteurs à combustion interne utilisés dans divers types de véhicules à essence, de moteurs diesel, de véhicules au gaz naturel, de motocyclettes et de navires. Les produits de la société comprennent également des batteries de stockage d'énergie, des électrocatalyseurs pour piles à hydrogène et des catalyseurs industriels pour les composés organiques volatils (COV).

Secteur Produits chimiques de base