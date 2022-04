Les agriculteurs chinois sont confrontés à une pénurie d'engrais, les mesures du COVID entravant les livraisons.

Les agriculteurs font généralement préparer les engrais au début du mois d'avril avant de les appliquer dans les champs plus tard dans le mois pendant la plantation. Mais la pire épidémie de COVID en Chine depuis le début de la pandémie il y a deux ans a déclenché des contrôles stricts sur la circulation des personnes et des biens, ralentissant fortement les livraisons.

Les producteurs d'engrais, les revendeurs, les analystes et les associations ont déclaré que les règles exigeant que les chauffeurs de camions passent des tests COVID toutes les 24 heures, la nécessité d'obtenir des laissez-passer spéciaux pour livrer des marchandises et les suspensions d'usines en raison de cas locaux de COVID contribuent tous à resserrer les approvisionnements.

"La production d'engrais azotés et la préparation des engrais pour les plantations de printemps ont été fortement affectées", a déclaré cette semaine l'Association chinoise de l'industrie des engrais azotés.

Jilin, la deuxième plus grande province chinoise productrice de maïs, est parmi les plus durement touchées après que le gouvernement local ait interdit la circulation des personnes à travers la frontière provinciale, et à l'intérieur, à partir du 14 mars, alors que les cas de COVID se comptent par milliers chaque jour.

"L'approvisionnement en engrais ne pourrait pas être plus serré ici", a déclaré un négociant basé à Jilin et portant le nom de Yan, qui est à court de plus de 2 000 tonnes de l'élément nutritif essentiel aux cultures pour ses clients.

Ce goulot d'étranglement vient s'ajouter aux prix record des engrais, poussés à la hausse par une forte demande mondiale, des coûts énergétiques élevés et les sanctions imposées aux principaux producteurs que sont la Russie et le Belarus.

Malgré les efforts de Pékin pour refroidir les prix, l'indice des engrais en gros de la Chine (CFCI) est 40 % plus élevé qu'il y a un an.

Cela a découragé de nombreux négociants de constituer des stocks au cours des derniers mois, les prenant de court pendant leur période de vente la plus active.

Yao, un négociant de Liaoning, a déclaré qu'il lui manquait environ un tiers de ses besoins.

Les restrictions de transport sont particulièrement problématiques pour le nord-est, qui ne dispose pas d'une production locale suffisante d'engrais et dépend des livraisons d'autres provinces.

Les provinces de Heilongjiang, Jilin et Liaoning et la région de Mongolie intérieure produisent plus de 40 % du maïs et la moitié du soja de la Chine.

Les prix du maïs et du soja se situent à des niveaux record.

Le directeur exécutif Ma Yue, principal producteur d'engrais Sinofert Holdings, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière que 80 000 à 100 000 tonnes de produits attendaient encore d'être expédiées, même après avoir obtenu environ 1 000 "laissez-passer verts" pour les camions.

Les laissez-passer spéciaux pour la livraison de marchandises critiques prennent du temps à traiter et doivent être renouvelés quotidiennement. Il est également devenu de plus en plus difficile de trouver des chauffeurs prêts à travailler sous les restrictions, ont déclaré les concessionnaires.

Ces difficultés surviennent alors que Pékin ne cesse d'appeler à tous les efforts pour garantir des récoltes fructueuses dans le contexte des préoccupations mondiales en matière de sécurité alimentaire.

Malgré les difficultés, les engrais avaient atteint 68,8 % des ménages agricoles de Jilin mercredi, selon le journal gouvernemental Jilin Daily, qui a ajouté que l'approvisionnement en matériaux agricoles était "ordonné et stable".