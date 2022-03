À la Bourse chinoise, les banquiers et les traders dorment dans leurs bureaux pour échapper au verrouillage du COVID de Shanghai.

Les maisons de courtage, les gestionnaires d'actifs et les bourses de Lujiazui - la réponse de la Chine à Wall Street - se sont empressés de convoquer le personnel clé dans leurs bureaux avant le verrouillage de lundi à Shanghai, et ont préparé des sacs de couchage et des fournitures de base pour les séjours de nuit.

Certains ont également adopté des quarts de rotation à deux équipes et ont mis en place des centres de reprise après sinistre dans un centre financier qui a traité plus de 2 500 trillions de yuans (292 000 milliards de dollars) de transactions financières l'année dernière.

Les 20 000 personnes travaillant dans les 285 tours de bureaux de la Lujiazui Financial City de Pudong, à l'est du fleuve Huangpu, comprennent des cols blancs et certains employés de service, selon le bureau d'administration du district, qui abrite également certaines institutions non financières.

Shanghai, qui compte 26 millions d'habitants, a commencé un confinement lundi en divisant la ville approximativement le long de la rivière Huangpu, afin de permettre des tests échelonnés. Shanghai abrite les plus grands marchés de Chine pour le commerce des actions, des obligations, des devises et des produits dérivés.

Amundi BOC Wealth Management Co a déclaré que ses cadres supérieurs, ainsi que les principaux employés chargés des investissements, du trading et de la gestion des risques travaillent et dorment dans leurs bureaux, afin d'assurer le bon déroulement des opérations.

Pendant ce temps, Haitong Securities Co a déclaré que le président Zhou Jie a organisé des permanences d'urgence sur place dans ses filiales à Pudong dans la nuit de dimanche à lundi, et a conduit plus de 150 employés clés à travailler dans leurs bureaux à partir de lundi. La société de courtage a également donné le coup d'envoi à la rotation de deux équipes entre ses deux zones de bureaux, a-t-elle déclaré sur son site officiel.

HFT Investment Management, la société de fonds chinoise de BNP Paribas, a également placé 52 employés à des postes clés dans les bureaux, 24 heures sur 24, pendant la période de confinement.

Ailleurs, Sinolink Securities a publié un avis dans la nuit de dimanche à lundi, exhortant son personnel en service à se précipiter vers son siège à Pudong avant minuit, de manière à "assurer la continuité du fonctionnement du système et des transactions", a déclaré la société de courtage chinoise sur son site Web.

Un cadre d'une banque étrangère à Shanghai, qui a refusé d'être identifié, a déclaré que sa banque est sur un modèle de travail hybride, avec une partie du personnel travaillant et dormant dans un bureau de secours à Puxi, dans l'ouest de la ville, tandis que d'autres restent dans une salle des marchés à Pudong.

Une source d'une autre banque étrangère a déclaré que le créancier utilisait des centres de reprise après sinistre depuis plus d'une semaine, une pratique qui va se poursuivre.

Les responsables ont refusé d'être identifiés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

La Bourse de Shanghai a déclaré à Reuters qu'elle gardait des équipes minimales de personnel à des postes clés au sein de la bourse, tandis que d'autres travaillent à domicile dans un arrangement conçu pour minimiser les contacts humains, tout en assurant la sécurité des échanges.

