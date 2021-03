Sinolink Securities : JD.com négocie son entrée au capital du courtier Sinolink

L'achat de la participation du principal actionnaire de Sinolink Securities, Yongjin Group, serait le plus gros pari sectoriel de JD.com. "La précieuse licence de courtage est essentielle pour que les géants de la technologie puissent monétiser leur énorme trafic en ligne et devenir de plus grandes entreprises, car sinon ils doivent diriger ce trafic vers d'autres institutions financières", a déclaré l'une des sources.

Les négociations portent sur tout ou partie de la participation de 27% de Yongjin. Sur la base de la valeur de marché de Sinolink avant l'annonce, 39 MdsCNY (6 Mds$), une participation de 27 % vaudrait environ 1,6 Md$. Avec la rumeur, l'action Sinolink s'est envolée de 10%, avant de clôturer en hausse de 8,5% à 14 CNY.

Diversification

Cette opération potentielle intervient alors que les grandes entreprises technologiques chinoises cherchent à se développer dans les services financiers malgré la répression réglementaire qui sévit actuellement. JD.com tire l'essentiel de ses revenus de son activité principale de commerce électronique et ne possède que quelques petites licences financières, offrant principalement des services en ligne, notamment des crédits à la consommation et des produits de gestion de patrimoine. Elle envisage depuis longtemps de faire une incursion dans le secteur en pleine croissance du courtage.

Sinolink, dont le siège est à Chengdu, était juste en dehors du top 20 des plus grandes sociétés de courtage en Chine en termes de revenus d'exploitation en 2019, selon des données officielles. Ses activités comprennent le courtage boursier, le parrainage et la souscription d'actions et de dettes, le conseil financier et la gestion de patrimoine. Les deux principaux géants chinois de la technologie, Alibaba et Tencent, détiennent des participations dans la principale banque d'investissement China International Capital. Alibaba a également investi dans le grand courtier Huatai Securities, tandis que Tencent a soutenu le courtier en ligne Futu Holdings, basé à Hong Kong.

Selon Refinitiv, JD.com n'a réalisé que deux opérations dans le secteur financier : son investissement dans la levée de fonds de 550 millions de dollars de la plateforme en ligne de financement automobile Yixin Group en 2016, et un autre d'un montant non divulgué dans l'unité de services financiers de China Taiping Insurance Holdings en 2018 Les pourparlers entre JD.com et Yongjin n'en sont qu'à leurs débuts et sont susceptibles de changer, ont averti les sources.

En septembre, Guolian Securities avait annoncé un projet d'acquisition de Sinolink via un échange d'actions. L'opération a ensuite été abandonnée en raison de questions relatives à des délits d'initiés potentiels.