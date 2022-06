Exclusif-Didi en pourparlers pour posséder un tiers du fabricant chinois de VE Sinomach - sources

Les négociations pour une prise de participation dans le petit constructeur automobile Sinomach Zhijun Automobile sont à un stade avancé, ont déclaré les sources à Reuters. L'une d'entre elles a déclaré que les deux parties s'étaient donné jusqu'à la fin du mois pour conclure l'accord, qui fera de Didi Global Inc le deuxième actionnaire le plus important du fabricant de véhicules électriques après Sinomach Automobile, soutenu par l'État.

La surveillance réglementaire chinoise a nui aux activités de Didi et l'a obligée à se retirer de la cote à New York. La nouvelle des pourparlers, qui survient après un rapport du Wall Bourse Journal de lundi selon lequel les régulateurs sont prêts à conclure leurs enquêtes sur Didi, pourrait proposer plus d'espoir aux investisseurs quant à son rétablissement.

Didi, Sinomach Automobile et Sinomach Zhijun n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les sources, qui ont une connaissance directe des négociations, ont refusé d'être identifiées en raison de contraintes de confidentialité.