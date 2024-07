Sinomag Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de nouveaux matériaux fonctionnels en ferrite pour aimants permanents. Ses principaux produits sont des tuiles magnétiques pressées par voie humide, des collecteurs et d'autres produits, qui sont principalement utilisés dans les industries de l'automobile, des motocyclettes et des appareils électroménagers à conversion de fréquence. L'entreprise fournit également des produits de traitement externalisés tels que des aimants en plastique, des aimants en caoutchouc, des tuiles magnétiques et des anneaux magnétiques. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.

Secteur Equipements et composants électriques