Sinomine suspend ses activités dans le secteur du lithium au Zimbabwe en raison de préoccupations des autorités

Sinomine a racheté Bikita Minerals, qui était en temps utile la seule mine de lithium du Zimbabwe et l'une des plus anciennes d'Afrique, dans le cadre d'une transaction de 180 millions de dollars l'année dernière.

"Cet avis sert à informer nos parties prenantes et nos partenaires que nous avons suspendu nos activités pendant sept jours afin de répondre aux préoccupations administratives soulevées par les autorités dans notre usine", a déclaré Bikita Minerals dans un communiqué.

La société n'a pas précisé quels étaient ces problèmes, mais elle a indiqué qu'elle travaillait en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes pour veiller à ce que la question soit résolue.

"En tant qu'entreprise respectueuse de la loi, nous restons déterminés à nous conformer pleinement à toutes les exigences de la loi et nous prévoyons de reprendre nos activités une fois que toutes les questions en suspens auront été réglées", a ajouté Bikita Minerals.

Le ministère zimbabwéen des mines n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le pays d'Afrique australe espère que ses importants gisements de lithium l'aideront à se positionner pour bénéficier d'un coup de pouce économique grâce à l'engouement mondial pour l'énergie alimentée par des batteries.

Le mineur chinois a investi 200 millions de dollars supplémentaires pour développer les opérations existantes à Bikita, y compris la construction de deux usines de traitement du lithium pour produire 250 000 tonnes de concentré de spodumène et 480 000 tonnes de pétalite par an. Le spodumène est un autre minéral clé des batteries, et la pétalite est un minéral de lithium utilisé dans les industries du verre et de la céramique.

La mise en service des deux usines est prévue pour juillet de cette année. Bikita Minerals emploie 860 personnes.

Le Zimbabwe possède certains des plus grands gisements de lithium en roche dure du monde et a récemment attiré des investissements de plus de 700 millions de dollars de la part d'entreprises chinoises, notamment Zhejiang Huayou Cobalt et Chengxin Lithium Group.